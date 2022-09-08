Азаров назвал действия Зеленского в рамках СВО преступлением против ВСУ

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров оценил попытку контрнаступления ВСУ, организованного президентом Владимиром Зеленским.

Политик считает, что такие действия президента Украины можно классифицировать как преступление против своих солдат.

"То, что делает Зеленский со всей своей шайкой — это вообще преступление против своих военных, потому что он заранее анонсирует, что "мы пойдём в таком-то месте"", — высказался Азаров в своих соцсетях.

Экс-премьер добавил, что благодаря тому, что Зеленский заранее и очень громко оповещает всех о своих намерениях в рамках спецоперации, российские военные имеют возможность провести необходимую подготовку к наступлению ВСУ и разбить их.