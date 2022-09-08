ИноСМИ: НАТО объявляет битву за Арктику

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о желании усилить присутствие западных стран в Арктике. При этом он обвинил РФ в расконсервации военных баз времён СССР в арктическом регионе. Ситуацию прокомментировал обозреватель "ИноСМИ” Дмитрий Добров.

Столтенберг напомнил о намерении Пекина построить крупнейший в мире ледокольный фронт, что углубит стратегическое сотрудничество России и Китая и, в свою очередь, создаст угрозу безопасности Запада. Через Северный полюс открыт путь для российских ракет и бомбардировщиков в США и Канаду. Поэтому нужно усилить NORAD — Командование воздушно-космической обороны Северной Америки. Госдеп и лично президент Байден намерены создать должность посла по арктическому региону.

По словам автора, из-за отсутствия у США и их союзников ледокольного флота безопасность Америки в случае обострения ситуации в Арктике окажется под угрозой, поэтому вопрос нужно решить в кратчайшие сроки.

Добров напоминает, что Конгресс США подготовил программу, предусматривающую строительство шести арктических судов. Профинансировать пока смогли только четыре. Из-за неопределённого правового статуса Арктики многие страны претендуют на участки в этой зоне. Среди них не только Россия, но и Канада, Дания (Гренландия), США и Норвегия.

"Однако РФ наиболее активно настаивает на расширении границ своего континентального шельфа в Арктике за счёт присоединения подводного хребта Ломоносова, соответствующая заявка подана в специализированный комитет ООН", — пишет автор публикации.