Таварес: Джакарта гарантирует безопасность Путина на саммите G20

Посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил, что Джакарта готова создать условия безопасности для президента Российской Федерации Владимира Путина на саммите G20.

"Индонезия гарантирует безопасность всех участников, в первую очередь для глав государств, которые планируют принять участие", — приводит его слова РИА Новости.

По словам посла, Индонезия имеет опыт приёма у себя в стране международных встреч, в частности, речь шла о АТЭС, АСЕАН, Восточноазиатском саммите и другие.

Ранее политолог Сергей Марков считает, что Путину нельзя лететь на саммит G20, потому как глава британского правительства Лиз Трасс может организовать покушение на его жизнь.