La Depeche: русский крейсер "с сотней ракет" в Ла-Манше напугал французов

Группа российских военных кораблей, в том числе ракетный крейсер "Маршал Устинов", в начале недели прошла проливом Ла-Манш, чем сильно напугала французов.

В ходе проведения специальной военной операции на Украине ВМФ РФ не раз применял высокоточные ракеты морского базирования. В результате весь мир смог увидеть, на что способно русское оружие.

Именно поэтому проход военного корабля, вооруженного крылатыми ракетами, вблизи французских берегов вызвал беспокойство экспертов в Париже.

На всём пути следования российский крейсер сопровождали военные корабли стран НАТО, сменяя друг друга, пишет французское издание La Depeche. По словам аналитиков, ранее этим путём пользовались различные суда РФ, но исключительно гражданского назначения.

"Экипаж крейсера составляет около 500 моряков, а его вооружение впечатляет: более сотни ракет и восемь орудий разного калибра", — пишут авторы материала.

По их словам, военный корабль с 2017 года патрулирует Средиземное море, но впервые оказался в Ла-Манше.