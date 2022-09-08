Advance: Запад ошибся, Россию теперь не остановить

Российская идея о многополярном устройстве мира становится всё привлекательнее для стран, не примкнувших к Западу в вопросе оценки конфликта на Украине.

Позиции Москвы укрепляются пропорционально пониманию факта, что США и ЕС грубо ошиблись в прогнозах результата своих действий на континенте.

Как пишет обозреватель Джордже Марьянович для Advance, на днях российский президент Владимир Путин одобрил новую внешнеполитическую доктрину, основанную на концепции "русского мира".

В данном документе содержится 31 страница рекомендаций по применению так называемой мягкой силы, это касается политических идей, социальных тем и религии.

Вкратце идея звучит так: "Россия оберегает соотечественников за рубежом и отстаивает их права".

"Это могло бы звучать странно на фоне СВО", — отмечает журналист, — если бы Запад не делал то же самое десятилетиями с огромным количеством стран".

Недавний аналог — Турция со своими внезапными "соотечественниками" в Сирии. Анкара озаботилась правами местных туркоманов-туркменов, которых в стране вообще пять процентов, и всего треть из них говорит по-турецки (!).

Так что возмущённые заявления Запада про авторитаризм немного опоздали. К тому же Запад вообще ничего не делал для предотвращения вооружённого конфликта на Украине, зато сделал всё, чтобы его раздуть.

"Этот конфликт можно было и следовало предотвратить ещё ранней осенью 2021 года, когда РФ требовала гарантий безопасности от блока НАТО, стоявшего у неё на пороге", — считают аналитики.

Запад отказался даже обсуждать вечный запрет на возможное вступление Украины в НАТО, поскольку был уверен, что:

под санкциями популярность Путина иссякнет,

экономика рухнет,

в Москве грянет бунт: "дворцовый" или даже военный переворот.

Ничего этого не случилось, а российские солдаты за шесть месяцев "истерзали" ВСУ. При этом Киев со всей поддержкой Запада не способен вернуть Крым и Донбасс, но продолжает играть в эту игру до конца, считает эксперт.

"Что теперь будет? Вероятнее всего, мир теперь изменит очертания и станет многополярным. Запад сетует, что Москва рвётся восстановить границы Советского Союза. Это крайне маловероятно, поскольку Россия хочет иметь дело не только с соотечественниками, но и с остальными славянскими странами, а также Китаем, Индией, Ближним Востоком, Латинской Америкой и Африкой", — пишет Advance.

Многополярный мир может оказаться более пригодным для баланса интересов всех участников, заключает обозреватель Джордже Марьянович.