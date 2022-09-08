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МИД РФ: глава ДНР Пушилин не может поехать в КНДР из ограничений по COVID-19

Мир

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин пока не может отправиться в КНДР, ведь там действуют жёсткие ограничения по COVID-19. Об этом заявил представитель МИД России Георгий Зиновьев.

В интервью РИА Новости он отметил, что Россия поддержит визит Пушилина в КНДР, если поездку всё-таки получится организовать. По его словам, в состав делегации обязательно должны войти представители РФ.

"Пока речи о практической организации визита главы ДНР в Пхеньян не идёт", — указал дипломат.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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