Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин пока не может отправиться в КНДР, ведь там действуют жёсткие ограничения по COVID-19. Об этом заявил представитель МИД России Георгий Зиновьев.
В интервью РИА Новости он отметил, что Россия поддержит визит Пушилина в КНДР, если поездку всё-таки получится организовать. По его словам, в состав делегации обязательно должны войти представители РФ.
"Пока речи о практической организации визита главы ДНР в Пхеньян не идёт", — указал дипломат.
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