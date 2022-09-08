Положение украинских военных на фронте можно рассматривать как катастрофу для киевского режима, Евросоюза и США. Такое мнение выразил социолог из Италии Алессандро Орсини.
В интервью каналу Rai 3 он отметил, что на Украине наблюдается разруха. По его словам, все важнейшие победы достаются Вооружённым силам РФ.
"Обстановка на Украине просто катастрофическая для Киева и его партнёров", — подчеркнул эксперт.
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Продолжается военное противостояние за Балаклею.