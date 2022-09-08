Министр экономики Эстонии: у Европы есть оружие, с которым Путин "не сравнится"

Министр экономики Эстонии Рийна Сиккут заявила, что у Европы есть "оружие", с которым не сравниться президенту России Владимиру Путину. По словам политика, 27 государств должны чётко соблюдать ранее объявленные санкции.

Кроме того, по мнению министра, не время отстаивать свои интересы и европейские государства должны объединиться.

"Оружие, с которым Путин никогда не сможет сравниться — демократические государства, объединившиеся в трудные времена против России. Задача Европы состоит в том, чтобы объединиться, найти решение по сокращению спроса на энергию, ограничить российские источники энергии и фактически оторваться от России", — цитирует заявление Сиккут CNN.

Как пояснила эстонский политик, только благодаря "воле и солидарности" Европа сможет пережить "суровую зиму".

Громкое заявление Сиккут прозвучало на фоне предстоящего экстренного заседания министров энергетики Европейского союза в эту пятницу, 9 сентября в Брюсселе.