Министр экономики Эстонии Рийна Сиккут заявила, что у Европы есть "оружие", с которым не сравниться президенту России Владимиру Путину. По словам политика, 27 государств должны чётко соблюдать ранее объявленные санкции.
Кроме того, по мнению министра, не время отстаивать свои интересы и европейские государства должны объединиться.
"Оружие, с которым Путин никогда не сможет сравниться — демократические государства, объединившиеся в трудные времена против России. Задача Европы состоит в том, чтобы объединиться, найти решение по сокращению спроса на энергию, ограничить российские источники энергии и фактически оторваться от России", — цитирует заявление Сиккут CNN.
Как пояснила эстонский политик, только благодаря "воле и солидарности" Европа сможет пережить "суровую зиму".
Громкое заявление Сиккут прозвучало на фоне предстоящего экстренного заседания министров энергетики Европейского союза в эту пятницу, 9 сентября в Брюсселе.
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