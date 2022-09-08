Yeni Şafak: турки, живущие в ЕС, запасаются углём в ожидании "кошмарной зимы"

Турки, проживающие в Европе, начали скупать уголь и мазут в ожидании "кошмарной зимы". Об этом сообщает Yeni Şafak.

По информации издания, ЕС столкнулся с энергокризисом после начала российской спецоперации на Украине. В статье сказано, что некоторые турки, которые не планируют покидать Европу зимой, также покупают свечи, опасаясь отключения электричества.

"Они спешат пережить зиму, которая, согласно всем прогнозам, будет кошмарной", — подчёркивается в материале.