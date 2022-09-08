Турки, проживающие в Европе, начали скупать уголь и мазут в ожидании "кошмарной зимы". Об этом сообщает Yeni Şafak.
По информации издания, ЕС столкнулся с энергокризисом после начала российской спецоперации на Украине. В статье сказано, что некоторые турки, которые не планируют покидать Европу зимой, также покупают свечи, опасаясь отключения электричества.
"Они спешат пережить зиму, которая, согласно всем прогнозам, будет кошмарной", — подчёркивается в материале.
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