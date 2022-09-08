Кнайсль: Макрон дискредитировал дипломатию, показав часть разговора с Путиным

Французский лидер Эмманюэль Макрон нарушил дипломатические нормы, обнародовав фрагменты своих разговоров с другими политиками, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным, считает экс-руководитель МИД Австрии Карин Кнайсль.

В интервью ТАСС она отметила, что главы государств обязаны быть тактичными и сдержанными. По её словам, Макрону не следовало разрешать показывать в документальном фильме диалог с Путиным.

"Это дискредитация дипломатии", — подчеркнула Кнайсль.