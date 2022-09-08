Москва и Джакарта намерены возобновить прямые авиарейсы

Москва и Джакарта работают над возможностью возобновить прямые рейсы из столицы России в Индонезию, сообщили представители индонезийской дипмиссии.

Когда конкретно авиаперелёты намерены возобновить не уточняется, но такая работа ведётся ускоренными темпами, сообщили РИА Новости представители посольства Индонезии на полях ВЭФ.