Москва и Джакарта работают над возможностью возобновить прямые рейсы из столицы России в Индонезию, сообщили представители индонезийской дипмиссии.
Когда конкретно авиаперелёты намерены возобновить не уточняется, но такая работа ведётся ускоренными темпами, сообщили РИА Новости представители посольства Индонезии на полях ВЭФ.
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