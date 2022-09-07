Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Рогов: ВСУ атаковали Мелитополь после оглашения итогов опросов по референдуму
В Мелитополе устроили теракт в штабе “Мы вместе с Россией"
Baijiahao: внезапная активность Владимира Путина встревожила Запад
Солдаты ВСУ сняли видео из Балаклеи: "На Белгород"
Der Spiegel: Украина должна быть членом НАТО уже сейчас
Спецслужбы США могут быть причастны к теракту в Кабуле возле посольства РФ
В Минобороны РФ рассказали об ударе ВВС Израиля по аэродрому в Сирии
Экс-инспектор ООН назвал украинский сайт "Миротворец" политическим терроризмом
Главком ВСУ Залужный признал, что к ударам по аэродрому в Крыму причастен Киев

Sohu: у РФ есть скрытый арктический козырь на случай ядерной атаки США

Мир

Китайские аналитики Sohu рассказали про мощный скрытый арктический козырь РФ на случай ядерной атаки США.

Sohu: у РФ есть скрытый арктический козырь на случай ядерной атаки США

Россия впереди всех стран по освоению Арктики. В прошлом году РФ потрясла весь мир своими учениями в арктических водах. Российские стратегические ракетные атомные субмарины пробили лёд и одновременно всплыли в заранее указанных точках. Быстрота и точность выполнения задачи поразила многих военных экспертов.

США, недолго думая, также решили повторить трюк РФ. Однако это оказалось не такой простой задачей. Когда американцы попытались выполнить манёвр России, это закончилось трагедией. Подлодка США, пытаясь выбраться, оказалась заблокирована во льдах Арктики.

Эксперты Sohu отметили, что ни одна страна в мире не способна обнаружить подлодку РФ подо льдами Арктики. Учитывая это, китайские аналитики пришли к выводу, что это и есть мощный скрытый арктический козырь на случай ядерной атаки США.

"В настоящее время Россия продолжает укреплять свои арктические рубежи. Даже США не могут угнаться за РФ в Арктике", — написало Sohu.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Общество
Британка Фокс призналась, что рада уходу украинских беженцев из своего дома

Жительница Великобритании приютила в своём доме украинских беженцев и столкнулась с неуважением.

Британка Фокс призналась, что рада уходу украинских беженцев из своего дома
Defence24: Польша атакует ВМФ РФ у причалов в Балтийске при необходимости
Мир. Новости мира
Defence24: Польша атакует ВМФ РФ у причалов в Балтийске при необходимости
Силовые структуры
Баширов: военные России впервые вступили в бой с гибридными войсками НАТО
Силовые структуры
"Разгромленные" Киевом в Балаклее росгвардейцы оказались живы и здоровы
Инна Новикова Горбачёв убирал лидеров Восточной Европы, желавших сохранить Варшавский договор Инна Новикова Сергей Лебедев Россия всегда за "дружбу" расплачивалась золотом — и чёрным тоже Сергей Лебедев Ольга Лебедева Инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС "не увидели" главного Ольга Лебедева
Силовые структуры
Коц заявил, что ВСУ ведут охоту за российским оружием: "Бункеры не спасают"
Силовые структуры
Сражение за Балаклею: союзные силы бросили в бой "Солнцепёки"
Washington Post: солдаты ВСУ жалуются на значительные потери под Херсоном
Мир. Новости мира
Washington Post: солдаты ВСУ жалуются на значительные потери под Херсоном
Последние материалы
Пока ребёнок в школе: советы для мам по уходу за собой
Рогов: ВСУ атаковали Мелитополь после оглашения итогов опросов по референдуму
Sohu: у РФ есть скрытый арктический козырь на случай ядерной атаки США
В Мелитополе устроили теракт в штабе “Мы вместе с Россией"
Baijiahao: внезапная активность Владимира Путина встревожила Запад
Солдаты ВСУ сняли видео из Балаклеи: "На Белгород"
Der Spiegel: Украина должна быть членом НАТО уже сейчас
Спецслужбы США могут быть причастны к теракту в Кабуле возле посольства РФ
В Минобороны РФ рассказали об ударе ВВС Израиля по аэродрому в Сирии
Экс-инспектор ООН назвал украинский сайт "Миротворец" политическим терроризмом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников