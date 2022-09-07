Sohu: у РФ есть скрытый арктический козырь на случай ядерной атаки США

Китайские аналитики Sohu рассказали про мощный скрытый арктический козырь РФ на случай ядерной атаки США.

Россия впереди всех стран по освоению Арктики. В прошлом году РФ потрясла весь мир своими учениями в арктических водах. Российские стратегические ракетные атомные субмарины пробили лёд и одновременно всплыли в заранее указанных точках. Быстрота и точность выполнения задачи поразила многих военных экспертов.

США, недолго думая, также решили повторить трюк РФ. Однако это оказалось не такой простой задачей. Когда американцы попытались выполнить манёвр России, это закончилось трагедией. Подлодка США, пытаясь выбраться, оказалась заблокирована во льдах Арктики.

Эксперты Sohu отметили, что ни одна страна в мире не способна обнаружить подлодку РФ подо льдами Арктики. Учитывая это, китайские аналитики пришли к выводу, что это и есть мощный скрытый арктический козырь на случай ядерной атаки США.

"В настоящее время Россия продолжает укреплять свои арктические рубежи. Даже США не могут угнаться за РФ в Арктике", — написало Sohu.