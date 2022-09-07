Спецслужбы США могут быть причастны к теракту в Кабуле возле посольства РФ

В Кабуле возле российского посольства произошёл террористический акт, который унёс жизни дипломата и охранника диппредставительства. Издание EADaily разобралось, кому был выгоден теракт.

"Исламское государство"* взяло на себя ответственность за теракт, однако эта террористическая организация вряд ли могла пойти на такое без одобрения или поддержки влиятельных кураторов, которых следует искать среди стран, недовольных движением "Талибан"**, с которым Россия начала налаживать связи.

Теракт может быть выгоден Соединённым Штатам, которым не нравится то, что Россия сотрудничает с талибами**, в частности, по поводу продажи нефти Афганистану. Поскольку для ИГ* врагами являются и Россия, и "Талибан"**, то неудивительно, если окажется, что американские спецслужбы помогли террористам устроить взрыв около посольства РФ.

* признано решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

** признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.