В Сети поздравили с назначением на пост премьера Британии другую Лиз

Интернет-пользователи поздравили с назначением на пост премьер-министра Великобритании обычную британку по имени Лиз Трассел, которую они нашли по адресу @Liztruss в соцсети Twitter*, тогда как британский политик Лиз Трасс владеет аккаунтом @trussliz, сообщает EADaily.

Во вторник, 6 сентября глава МИД Британии Лиз Трасс стала новым премьер-министром Соединенного Королевства.

Мировые политики поздравили Трасс в Twitter*, но некоторые из них ошиблись с адресом, например, премьер-министр Швеции, который по ошибке пригласил британку Лиз Трассел на официальный визит. Девушка не растерялась и сама позвала к себе шведского премьера. Более того, она попросила его приготовить фрикадельки.

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