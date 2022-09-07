Польша официально потребует от Германии 1,3 трлн долларов репараций

Польша направит в Германию официальную ноту с требованием репараций за ущерб, который был причинён стране во время Второй мировой войны. По словам заместителя главы МИД Польши Шимона Шинковского вель Сенка, сделано это будет в нынешнем году. Хотя конкретных сроков он не назвал.

"Здесь у нас запланированы определённые этапы. Первым этапом была подготовка — это был долгий процесс — отчёта о военных потерях. На это ушло около пяти лет", — цитирует Шинковского вель Сенка РИА "Новости".

Замминистра иностранных дел Польши заявил, что этот отчёт "является очень сильным инструментом для того, чтобы сделать следующий шаг — то есть шаг формальной подачи ноты с требованием репараций от Германии".

По его словам, ноту готовят и долго ждать передачи её Берлину не придётся. Он добавил, что произойдёт это до конца текущего года.

Ранее лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша намерена потребовать от Германии репарации в размере 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов).

О том, что Польша будет требовать возмещения убытков, политики в этой стране говорили на протяжении нескольких лет. Да и вообще, эта идея в Польше пользуется большой поддержкой.

В Берлине же заявляют, что Польша отказалась от каких-либо претензий ещё в пятидесятых годах прошлого столетия. А стало быть, никаких юридических оснований для выплаты репараций нет. То, что это вопрос для Германии закрыт, на днях подтвердил канцлер Олаф Шольц.