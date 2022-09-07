США могут использовать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС, как повод для введения "миротворцев" на Украину, сообщила бывший член Комитета Палаты представителей по разведке Джейн Харман в статье для The Hill.
Вооружённые силы Украины продолжают обстреливать ЗАЭС. Если они повредят станцию и произойдёт ядерная катастрофа, а радиоактивное облако достигнет одной из стран Североатлантического альянса, то США могут добиться того, чтобы ООН приняла решение о введении "миротворческого контингента" на Запорожскую АЭС, считает экс-конгрессвумен. Ранее Киев уже просил ввести миротворцев.
Харман призвала созвать экстренное совещание "Большой семёрки", чтобы осудить действия России на ЗАЭС, в частности, вмешательство в работу миссии МАГАТЭ.
Интересно, что в своей статье Харман не упомянула о том факте, что атомная станция давно находится под контролем России, а атакуют её украинские военные. При этом ВСУ усиливают обстрелы ЗАЭС: если раньше удары по объекту наносились с помощью беспилотников, то теперь применяются БПЛА, ракеты и артиллерия. Несмотря на ежедневные обстрелы станции со стороны Украины, западные СМИ обвиняют в этом армию РФ.
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