The Hill: США могут ввести "миротворцев" на Украину после катастрофы на ЗАЭС

США могут использовать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС, как повод для введения "миротворцев" на Украину, сообщила бывший член Комитета Палаты представителей по разведке Джейн Харман в статье для The Hill.

Вооружённые силы Украины продолжают обстреливать ЗАЭС. Если они повредят станцию и произойдёт ядерная катастрофа, а радиоактивное облако достигнет одной из стран Североатлантического альянса, то США могут добиться того, чтобы ООН приняла решение о введении "миротворческого контингента" на Запорожскую АЭС, считает экс-конгрессвумен. Ранее Киев уже просил ввести миротворцев.

Харман призвала созвать экстренное совещание "Большой семёрки", чтобы осудить действия России на ЗАЭС, в частности, вмешательство в работу миссии МАГАТЭ.

Интересно, что в своей статье Харман не упомянула о том факте, что атомная станция давно находится под контролем России, а атакуют её украинские военные. При этом ВСУ усиливают обстрелы ЗАЭС: если раньше удары по объекту наносились с помощью беспилотников, то теперь применяются БПЛА, ракеты и артиллерия. Несмотря на ежедневные обстрелы станции со стороны Украины, западные СМИ обвиняют в этом армию РФ.