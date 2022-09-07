Baijiahao: внезапная активность Владимира Путина встревожила Запад

Авторы китайского издания Baijiahao заявили, что внезапная активность Владимира Путина встревожила Запад.

По словам китайских аналитиков, Путин неожиданно принял ряд мер против недружественных стран. Президент РФ подписал два указа, разрешающих российским инвесторам перекупить акции стратегически важных отечественных энергетических компаний, которые до этого принадлежали фирмам из недружественных стран. Это, по мнению Baijiahao, усугубило ситуацию с энергетическим кризисом в ЕС.

Помимо этого, Москва навсегда запретила 25 американцам въезжать на территорию РФ. Также Дмитрий Песков объявил, что Путин может приехать на Донбасс, когда придёт время. Хотя бои в Донбассе всё ещё идут, но вероятность визита Путина велика. Китайские эксперты вспомнили, что во время Чеченской войны президент РФ лично посещал линию фронта.

"Если Путин посетит Донбасс, это не только окажет влияние на ситуацию, но и значительное повлияет на западное общественное мнение. В конце концов, Украина только что объявила о неком крупном контрударе", — говорится в публикации Baijiahao.

Путин уже посетил военные учения "Восток-2022" и Восточный экономический форум. По словам китайских экспертов, такая активность не на шутку встревожила Запад. По их мнению, это показывает, что РФ вышла на новый этап стратегии против Запада. Более того, в публикации Baijiahao предполагается, что Москва готова к затяжной конфронтации, а это не очень хорошо для западных стран.