Пол Крейг Робертс: грядущей зимой Москва может совершить большую газовую ошибку

Бывший сотрудник администрации Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что грядущей зимой Москва может совершить большую газовую ошибку.

Робертс уверен, что РФ может принять неправильное решение этой зимой в вопросах поставок газа и нефти. По его мнению, ЕС пошёл на поводу у Штатов, когда отказался от энергоресурсов Москвы. Робертс заявил, что эти решения были основаны на русофобии. Именно это, по словам экс-сотрудника Белого дома, привело ЕС к энергетическому кризису, небывалой инфляции и падению уровня жизни.

Робертс предполагает, что ситуация к зиме может ухудшиться. Европа продолжает портить отношения с Москвой, ужесточая визовый режим и собираясь ограничить стоимость российской нефти. Робертс заявил, что если так продолжится дальше, то зимой ситуация во многих странах еврозоны станет не просто тяжелой, а критической. Граждане европейских стран, по мнению Робертса, могут попросту замёрзнуть у себя дома.

Робертс считает, что если Москва сжалится над ЕС и попытается спасти замерзающую Европу, то это будет большой ошибкой. Эксперт предполагает, что РФ может в очередной раз проявить мягкость и открыть газовый и нефтяной краны.

"Я лично ожидаю, что Кремль, как только его европейские враги рухнут зимой из-за нехватки энергии, ворвётся и спасет их огромными потоками российского газа и нефти", — объясняет Робертс.