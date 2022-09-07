Бывший сотрудник администрации Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что грядущей зимой Москва может совершить большую газовую ошибку.
Робертс уверен, что РФ может принять неправильное решение этой зимой в вопросах поставок газа и нефти. По его мнению, ЕС пошёл на поводу у Штатов, когда отказался от энергоресурсов Москвы. Робертс заявил, что эти решения были основаны на русофобии. Именно это, по словам экс-сотрудника Белого дома, привело ЕС к энергетическому кризису, небывалой инфляции и падению уровня жизни.
Робертс предполагает, что ситуация к зиме может ухудшиться. Европа продолжает портить отношения с Москвой, ужесточая визовый режим и собираясь ограничить стоимость российской нефти. Робертс заявил, что если так продолжится дальше, то зимой ситуация во многих странах еврозоны станет не просто тяжелой, а критической. Граждане европейских стран, по мнению Робертса, могут попросту замёрзнуть у себя дома.
Робертс считает, что если Москва сжалится над ЕС и попытается спасти замерзающую Европу, то это будет большой ошибкой. Эксперт предполагает, что РФ может в очередной раз проявить мягкость и открыть газовый и нефтяной краны.
"Я лично ожидаю, что Кремль, как только его европейские враги рухнут зимой из-за нехватки энергии, ворвётся и спасет их огромными потоками российского газа и нефти", — объясняет Робертс.
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