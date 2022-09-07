Baijiahao: Зеленский не ожидал, что предсказание Путина на счёт газа сбудется

Авторы китайского издания Baijiahao заявили, что Зеленский не ожидал, что предсказание Путина на счёт газа сбудется.

В мае 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что энергетическая политика ЕС — энергетическое самоубийство. Он объяснил, что некоторые страны очень сильно зависят от российских нефти и газа, поэтому отказаться от них в один момент будет болезненно. Авторы Baijiahao уверены, что президент Украины Владимир Зеленский, призывая Европу отказаться от сотрудничества с РФ, явно не думал о том, что слова Путина начнут сбываться.

"Президент Украины Зеленский явно не ожидал, что крупнейшим плательщиком за энергоресурсы России на самом деле является Европейский союз. Предсказание Путина сбылось", — пишут авторы Baijiahao.

Ссылаясь на финский Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) Baijiahao пишет, что за шесть месяцев, прошедших с начала спецоперации (СВО) на Украине, Россия заработала на экспорте энергоносителей 158 млрд евро. Что ещё печальнее для Зеленского, так это тот факт, что 85 млрд евро Москве принесли страны ЕС.

Авторы Baijiahao заявляют, что несмотря на антироссийские санкции РФ продолжает зарабатывать хорошие деньги на экспорте сырья. А ЕС, который публично заявляет о намерениях отказаться от российских энергоресурсов, продолжают их закупать. Китайские обозреватели отмечают, что из-за роста цен на топливо доходы Москвы уже превысили уровни прошлых лет.