Украина получила первую партию ударных дронов Warmate

Вооружённые силы Украины получили первые 20 ударных беспилотников Warmate, сообщил украинский министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"ВСУ получили первые 20 ударных дронов Warmate благодаря сбору monobank. На счету банка mono 64 миллиона гривен (1,7 миллиона долларов), которые передали на "Армию дронов". За эти деньги закупили 40 беспилотников Warmate. Половину из них мы уже передали на фронт", — написал Фёдоров в своём Telegram-канале.

В течение сентября Украина получит остальные 20 беспилотников Warmate, которые используются в армиях стран-членов Североатлантического альянса. По словам Фёдорова, эти дроны способны идентифицировать и уничтожать легкобронированную технику, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

В начале июля Киев запустил программу по закупке дронов для армии, чтобы "контролировать украинско-российскую границу". Деньги для закупки беспилотников, а также обучения пилотов были собраны с иностранных инвесторов и рядовых украинцев на добровольной основе. Проект получил название "Армия дронов".