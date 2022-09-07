В Херсонской и Запорожской областях задержано 137 пособников националистов

В Херсонской и Запорожской областях Росгвардией задержано 137 пособников националистов.

Военнослужащие Росгвардии задержали 137 человек в Херсонской и Запорожской областях, сообщает ТАСС. Они причастны к деятельности запрещённых на территории РФ организаций, СБУ и ВСУ. Отмечается, что у них было изъято множество вооружения, в том числе иностранного производства. Так, например, было изъято 27 гранатометов и 40 польских выстрелов к ним. Также было найдено 283 грамма наркотических веществ.