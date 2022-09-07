Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что отчёт МАГАТЭ по ЗАЭС неполный из-за давления Украины и стран Запада.
По мнению Никоноровой, МАГАТЭ не сможет отразить полную картину и ситуацию на ЗАЭС из-за давления ЕС, Вашингтона и Киева. Она отметила, что полученный отчёт был "немного сдержан". Однако заявление о том, что ВСУ необходимо перестать обстреливать ЗАЭС, по мнению Никоноровой, уже далось МАГАТЭ с большим трудом.
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