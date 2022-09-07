Washington Post: солдаты ВСУ жалуются на значительные потери под Херсоном

Украинские военные, раненные в ходе контрнаступления на Херсон, рассказали о значительных потерях, нехватке снарядов и устаревшей технике, которая технологически отстаёт от вооружения армии РФ, сообщает газета Washington Post.

Солдаты ВСУ, попавшие в госпиталь из-за ранений, рассказали журналистам издания, что контрнаступление может дорого стоить украинской армии.

По словам одного из военных, они вынуждены экономить боеприпасы, а если и стреляют, то часто промахиваются по целям из-за того, что у старого вооружения несовершенная система наведения. Другой солдат признался, что потери Вооружённых сил Украины на херсонском направлении оказались значительными. Раненные бойцы сомневаются в успехе контрнаступления, поскольку оно не стоит таких потерь.

Ранее заместитель главы Херсонской областной администрации Кирилл Стремоусов сообщал, что с конца августа ВСУ потеряли в ходе контрнаступления около трёх тысяч человек и 100 единиц западной техники.