Читатели Le Figaro о планах Запада ограничить цены на газ из РФ: "Путин прав"

Намерение западных лидеров ограничить цены на российский газ вызвало возмущение французских пользователей.

Толчком к выражению недовольства европейцами стал материал во французской газете Le Figaro, в котором были приведены слова российского лидера Владимира Путина, обещающего ответить Евросоюзу, если он осуществит свои намерения. Лидер РФ напомнил, что Россия может вообще перекрыть импорт своих энергоресурсов тем странам, которые собираются нарушить ранее заключённые соглашения.

"Путин прав, лидеры ЕС подчиняются США", — спросил один из читателей. "Мы развязали экономическую войну против России, вопреки нашим интересам, через американское следование и внутриполитическое позерство", — согласился с ним другой. "Как заставить замолчать Урсулу фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии — Прим. Ред.)?" — задал риторический вопрос третий комментатор.

Все читатели сошлись во мнении, что властям стран ЕС сейчас самое время отменить антироссийские санкции, потому что они стали причиной быстрого роста цен, что в свою очередь может привести к протестам и социальному напряжению.

2 сентября главы МИД ЕС уведомили, что собираются установить ограничения на цены на нефть из РФ. 9 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала обсуждение с главами стран ЕС возможное ценовое ограничение на российский газ.