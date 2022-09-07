Глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил, что освобождение Кодемы позволит развивать наступление на Артемовск.
По мнению Пушилина, освобождение Кодемы позволит союзным силам развивать наступление на Артёмовск с нескольких направлений. Он отметил, что Кодема уже зачищена, а ВСУ усиленно обороняли населённый пункт и даже пытались пойти в контрнаступление.
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Наступление украинской армии на Херсонском направлении идёт тяжело.