В военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области сообщили, что ВСУ выпустили из РСЗО США снаряды по АЗС в Купянске.
В сообщении ВГА региона говорится, что украинские боевики используют американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) "чётко по назначению". Сообщается, что 7 сентября четыре снаряда были выпущены по гражданской АЗС в Купянске. Информация о пострадавших уточняется.
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