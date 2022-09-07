Der Spiegel: Германия переживёт зиму без российского газа

Авторы Der Spiegel уверены, что ФРГ переживёт зиму без газа РФ.

После приостановления работы "Северного потока — 1" появились опасения, что немецкой экономике зимой придется туго. Авторы Der Spiegel заявляют, что, по данным европейского референтного рынка TTF, газ стоил в отдельные периоды понедельника на 30% больше, чем в пятницу.

Обозреватели немецкого издания попытались успокоить своих граждан. Они заявляют, что с начала СВО на Украине Берлин решил стать независимым от Российского газа. Кроме того, по их словам, газохранилища ФРГ наполнены на 85%, поэтому ни одно промышленное предприятие или домохозяйство не должно опасаться перекрытие газа.

"Потребность в газе будет удовлетворена. Из других стран поступают большие объемы топлива, хотя и по очень высоким ценам", — пишут немецкие обозреватели.

Авторы статьи отмечают, что по газопроводу шла лишь пятая часть обычного объёма топлива. Объединение операторов сетей Trading Hub Europe уже закупило несколько миллиардов кубических метров газа. Однако этого хватит всего на два зимних месяца и при том условии, что зима будет не очень холодной.

"Будет ли "Северный поток — 1" когда-нибудь вновь запущен? Это знает, наверное, только Владимир Путин", — подытожили авторы Der Spiegel.