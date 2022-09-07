Чехия намерена снять вопрос об ограничении цен на газ из РФ с обсуждения в ЕС

Чешские власти не поддержали введение максимума цен на российские углеводороды. Данный вопрос будет рассматриваться на Совете ЕС.

Глава чешского министерства промышленности и торговли Юзеф Сикела назвал установление потолка цен — политическим решением, которое не в силах решить энергетический кризис.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия изучает возможность введения "ценового потолка" на сжиженный газ.

Ситуацию прокомментировал руководитель Центра политэкономических исследований, экономист Василий Колташов.

"В данном случае Прага просто попыталась слегка сгладить конфликт со своим населением. "Они могли бы "включить дурака" и сказать, что административно установленные низкие цены на российские углеводороды обеспечат дешевые российские углеводороды странам Европы и всему остальному миру", — цитирует слова Колташова ФАН.

Не делают так власти Чехии, по словам эксперта, так как осознают, что должны вести себя "более адекватно", понимая, что страну ждёт неизбежный энергетический кризис.