Министерство обороны Украины отложило на год обязательную постановку женщин на воинский учет.
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что никаких запретов на выезд женщин за границу с 1 октября нет. Она отметила, что "законотворческий процесс" — это продолжительный процесс, поэтому МО перенесло срок постановки женщин на воинский учёт ещё на год — до 1 октября 2023 года. Маляр заявила, что министр обороны Украины Алексей Резников уже подписал соответствующий приказ.
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