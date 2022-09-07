МО Украины отложило на год обязательную постановку женщин на воинский учет

Министерство обороны Украины отложило на год обязательную постановку женщин на воинский учет.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что никаких запретов на выезд женщин за границу с 1 октября нет. Она отметила, что "законотворческий процесс" — это продолжительный процесс, поэтому МО перенесло срок постановки женщин на воинский учёт ещё на год — до 1 октября 2023 года. Маляр заявила, что министр обороны Украины Алексей Резников уже подписал соответствующий приказ.