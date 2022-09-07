Артиллерия УНМ ДНР стирает с лица земли укрепрайон врага у Красногоровки

Пресс-служба Народной милиции Донецкой Народной Республики (УНМ ДНР) сообщает, что Артиллерия ДНР стирает с лица земли укрепрайон врага у Красногоровки.

Специальная военная операция (СВО) РФ по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Артиллеристы 100-й бригады УНМ ДНР наносят точечные удары по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Красногоровки.

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