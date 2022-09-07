Минобороны Литвы: Вильнюс отправил Киеву 105 мм гаубицы

В Министерстве обороны Литвы проинформировали, что отправили Киеву 105-мм гаубицы.

"Литва продолжает оказывать материальную поддержку Вооруженным силам Украины. Наши 105-мм гаубицы едут в Украину", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в Минобороны заявили, что необходимо помогать Киеву вооружением без задержек.

"Украине нужны непрерывные поставки оружия. Мы не можем делать паузы", — заключили там.

Ранее депутат литовского Сейма, экс-посол Литвы в Соединённых Штатах Жигимантас Павиленис призвал всячески помогать Украине для её победы, в противном случае через пять лет Россия вернёт прибалтийские страны.