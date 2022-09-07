В Министерстве обороны Литвы проинформировали, что отправили Киеву 105-мм гаубицы.
"Литва продолжает оказывать материальную поддержку Вооруженным силам Украины. Наши 105-мм гаубицы едут в Украину", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в Минобороны заявили, что необходимо помогать Киеву вооружением без задержек.
"Украине нужны непрерывные поставки оружия. Мы не можем делать паузы", — заключили там.
Ранее депутат литовского Сейма, экс-посол Литвы в Соединённых Штатах Жигимантас Павиленис призвал всячески помогать Украине для её победы, в противном случае через пять лет Россия вернёт прибалтийские страны.
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