Baijiahao: слова Пескова насчёт Донбасса стали необычным сигналом для Украины

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обязательно посетит Донбасс, когда придёт время. Несмотря на что никакой чёткой даты обозначено не было, китайские эксперты убеждены, что высказывание Пескова говорит о многом.

"Путин лично проинспектирует Донбасс. Это необычный сигнал для Украины", — отметили авторы Baijiahao.

Аналитики подчеркнули, что киевское руководство отрицает любые переговоры с Москвой, поскольку страны Запада оказывают ему свою поддержку. Ещё до начала спецоперации Россия неоднократно пыталась обсудить с Украиной судьбу республик Донбасса, однако Киев не желал выполнять Минские соглашения и провоцировал Москву.

Авторы китайского издания убеждены, что обсуждение визита Путина в качестве главы государства в Донбасс доказывает то, что регион войдёт в состав России.

"Это политическое заявление Путина о включении региона в состав РФ. Приезд туда Путина будет рассматриваться как знаковое событие в этом историческом процессе", — заявили аналитики.