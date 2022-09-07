Руденко допустил прямую атаку Киева на Донецк

Военный репортёр Андрей Руденко напомнил, что Донецк является для украинской стороны одним из самых стратегически важных городов, поэтому захват столицы ДНР — это идея-фикс для Киева, от которой он не откажется ни при каких обстоятельствах.

Руденко отметил, что ВСУ по-прежнему остаются на границах Донецка, и это нелегко даётся союзным войскам, — достаточно вспомнить тяжёлые бои за Пески и Марьинку.

Военкор предположил, что ВСУ вполне могут ударить отсюда, потому что Зеленскому придётся отчитываться перед своими западными кураторами.

"Судя по безумию в принятии решений в Киеве, вполне возможна атака и с этого направления. Зеленский повышает ставки, ему нужно движение для отчетов перед спонсорами. И фронт будет бурлить, хотят наши полководцы этого или нет", — написал Руденко в своём Telegram-канале.

Эксперт полагает, что у такого расклада есть и плюсы для ВС РФ, если им удастся отстоять свои позиции.

"И если эта волна будет сдержана, то у Украины практически не останется боевых подразделений. Всех положат в этой авантюре", — заключил военкор.