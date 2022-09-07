Новый вице-премьер Британии и руководитель Минздрава Терез Коффи сказала, что не является примером человека, который следит за состоянием своего организма. Таким образом чиновница ответила на возмущение граждан снимком с сигаретой.
"В центре моего внимания находятся пациенты", — подчеркнула политик, передаёт LBC.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наступление украинской армии на Херсонском направлении идёт тяжело.