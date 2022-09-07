Новая глава британского Минздрава о фото с сигаретой: не могу быть примером

Новый вице-премьер Британии и руководитель Минздрава Терез Коффи сказала, что не является примером человека, который следит за состоянием своего организма. Таким образом чиновница ответила на возмущение граждан снимком с сигаретой.

"В центре моего внимания находятся пациенты", — подчеркнула политик, передаёт LBC.