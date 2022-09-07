Федосова: отношение Запада и ЕС к ситуации на Украине изменится кардинально

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова считает, что отношение Запада и Европейского союза к Украине может кардинально поменяться после промежуточных выборов в конгресс Соединённых Штатов Америки.

"Переломным моментом в отношении Запада к ситуации на Украине может стать осенне-зимний период с рекордными ценами на энергоресурсы и итог промежуточных выборов в конгресс США, где может измениться баланс сил, в результате чего и отношение к Украине может поменяться", — приводит её слова RT.

По словам эксперта, Евросоюз будет предоставлять помощь Киеву только до тех пор, пока в странах альянса не начнутся массовые протесты и смены правительств. Именно поэтому многие украинские политики неадекватно реагируют на митинги в Праге и Берлине, где население выступает против предоставления помощи Киеву за счёт своего благополучия.

"Оно и понятно: зима близко, побед нет, а европейский экономический спад уже запущен", — заключила Федосова.