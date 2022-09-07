Руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий оценил поездку экспертов МАГАТЭ на атомную электростанцию.

По мнению чиновника, работа специалистов агентства на территории Запорожской АЭС оказалась бессмысленной. Политик назвал МАГАТЭ "импотентным органом".

"Как и вся европейская политика", — добавил Балицкий, передаёт Первый канал.

Ранее генеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачёв заявил, что специалисты агентства зафиксировали последствия атак армии Украины на станцию.

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