Пашинян заявил, что Армения не боится вторичных санкций из-за России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не боится повторного ввода санкционных ограничений из-за сотрудничества с Москвой. Он отметил, что следует создавать новые возможности для преодоления сложных ситуаций.

"Нужно работать, чтобы управлять теми угрозами, которые появляются, и попробовать не только заметить те возможности, которые открываются, но и поработать над тем, чтобы открылись новые возможности", — сказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).