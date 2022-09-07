Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не боится повторного ввода санкционных ограничений из-за сотрудничества с Москвой. Он отметил, что следует создавать новые возможности для преодоления сложных ситуаций.
"Нужно работать, чтобы управлять теми угрозами, которые появляются, и попробовать не только заметить те возможности, которые открываются, но и поработать над тем, чтобы открылись новые возможности", — сказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
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