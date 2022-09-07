Fox News: Байден берёт пример с Зеленского и превращает США в Украину

Американский лидер Джо Байден превращает США в Украину, действуя по примеру руководителя этой страны Владимира Зеленского. Такое мнение выразил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Журналист отметил, что президент США пытается выстроить диктатуру на территории государства. С этими словами ведущего согласился его собеседник Джейсон Хинкл.

"Байден берёт за пример то, что Зеленский делает на Украине", — сказал он.

Кроме того, Карлсон счёл действия украинского президента по ограничению работы альтернативных средств массовой информации незаконными. Он обратил внимание на то, что Байден тоже утверждает цензуру, запрещая упоминать в СМИ бывшего главу США Дональда Трампа.

Как пояснил телеведущий, Байден и Зеленский ведут себя практически аналогичным образом. По его мнению, все их шаги контролируют представители международных западных организаций.