Латвия, Литва и Эстония договорились ограничить россиянам пересечение границ

Страны Балтии ограничат передвижение россиян, у которых есть шенгенские визы ЕС, через границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Он уточнил, что в данных мерах есть "некоторые исключения".

"Решения будут приниматься национальными правительствами в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно", — написал он в социальных сетях.