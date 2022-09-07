Страны Балтии ограничат передвижение россиян, у которых есть шенгенские визы ЕС, через границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Он уточнил, что в данных мерах есть "некоторые исключения".
"Решения будут приниматься национальными правительствами в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно", — написал он в социальных сетях.
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