WSJ: если не начать переговоры, армия Путина сокрушит Киев

Россия вполне готова к мирным переговорам, но на своих условиях, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. А задачами СВО по-прежнему являются демилитаризация и денацификация.

Украина тут же заявила, что Москва "отчаянно пытается” вызвать Банковую на переговоры. Но Киев пойдёт на них только на своих условиях, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

В США на вопрос смотрят по-другому. Как заявил экс-помощник главы Госдепа по военно-политическим вопросам Марк Киммитт, Киеву придётся начать переговоры с Москвой. Об этом написали журналисты Wall Street Journal.

В Вашингтоне также против передачи Киеву передового оружия, например, ракет ATACMS большой дальности, истребителей F-16 и комплексов Patriots. Такие шаги точно могут привести к объявлению Россией войны Альянсу — с применением, как минимум, тактического ядерного оружия.

По мнению издания, неприятный момент для Зеленского заключается в том, что его команде придётся добиваться временного дипломатического урегулирования, а это будет однозначно трактоваться украинцами как проигрыш.

Эксперты отмечают, что у Киева наблюдается дефицит оружия, а к декабрю он останется без поддержки Запада, и "Путину вообще не нужно будет никаких переговоров — российская армия сотрёт остатки ВСУ в порошок."

Киммитт напомнил, что без оружия, продовольствия и топлива армии останавливаются. Вашингтону рассчитывать на финансовое удушение России уже не приходится, а дела Киева в экономике настолько плачевны, что в ту сторону "никто не смотрит".

С приходом зимы начнутся "договорняки", в ходе которых часть санкций либо снимут с РФ, либо заменят символическими. Россию нужно останавливать сейчас, пока она не пошла на Николаев, Одессу, Харьков и Киев, отметил Киммитт.

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