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WSJ: если не начать переговоры, армия Путина сокрушит Киев

Мир

Россия вполне готова к мирным переговорам, но на своих условиях, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. А задачами СВО по-прежнему являются демилитаризация и денацификация.

WSJ: если не начать переговоры, армия Путина сокрушит Киев

Украина тут же заявила, что Москва "отчаянно пытается” вызвать Банковую на переговоры. Но Киев пойдёт на них только на своих условиях, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

В США на вопрос смотрят по-другому. Как заявил экс-помощник главы Госдепа по военно-политическим вопросам Марк Киммитт, Киеву придётся начать переговоры с Москвой. Об этом написали журналисты Wall Street Journal.

В Вашингтоне также против передачи Киеву передового оружия, например, ракет ATACMS большой дальности, истребителей F-16 и комплексов Patriots. Такие шаги точно могут привести к объявлению Россией войны Альянсу — с применением, как минимум, тактического ядерного оружия.

По мнению издания, неприятный момент для Зеленского заключается в том, что его команде придётся добиваться временного дипломатического урегулирования, а это будет однозначно трактоваться украинцами как проигрыш.

Эксперты отмечают, что у Киева наблюдается дефицит оружия, а к декабрю он останется без поддержки Запада, и "Путину вообще не нужно будет никаких переговоров — российская армия сотрёт остатки ВСУ в порошок."

Киммитт напомнил, что без оружия, продовольствия и топлива армии останавливаются. Вашингтону рассчитывать на финансовое удушение России уже не приходится, а дела Киева в экономике настолько плачевны, что в ту сторону "никто не смотрит".

С приходом зимы начнутся "договорняки", в ходе которых часть санкций либо снимут с РФ, либо заменят символическими. Россию нужно останавливать сейчас, пока она не пошла на Николаев, Одессу, Харьков и Киев, отметил Киммитт.

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"Представить такого не могли" - Запад в растерянности от действий России
Автор: Александр Шторм, Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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