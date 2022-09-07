Журналисты проанализировали информацию, которую получили во время судебного заседания, и выяснили, что американский миллиардер Илон Маск не стал приобретать корпорацию Twitter*, так как ждал восьмого и девятого мая выступление российского лидера Владимира Путина.
"Давай притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна", — сказал известный предприниматель эксперту Morgan Stanley, который работал над сделкой по покупке компании, передаёт Business Insider.
Как написали в издании, по мнению Маска, после слов президента РФ могла начаться мировая война. То есть бизнесмен отказался приобретать Twitter, поскольку переживал за своё будущее финансовое положение, а не из-за решения корпорации игнорировать обязательства, отметили правоохранители.
Ранее сообщалось, что цены на акции компании упали на шесть процентов. Причиной послужили действия Маска.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
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