Business Insider: Маск отложил покупку Twitter* из-за слов Путина на День Победы

Журналисты проанализировали информацию, которую получили во время судебного заседания, и выяснили, что американский миллиардер Илон Маск не стал приобретать корпорацию Twitter*, так как ждал восьмого и девятого мая выступление российского лидера Владимира Путина.

"Давай притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна", — сказал известный предприниматель эксперту Morgan Stanley, который работал над сделкой по покупке компании, передаёт Business Insider.

Как написали в издании, по мнению Маска, после слов президента РФ могла начаться мировая война. То есть бизнесмен отказался приобретать Twitter, поскольку переживал за своё будущее финансовое положение, а не из-за решения корпорации игнорировать обязательства, отметили правоохранители.

Ранее сообщалось, что цены на акции компании упали на шесть процентов. Причиной послужили действия Маска.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года