Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме отметил, что стране удалось избежать экономического кризиса благодаря поддержке со стороны России.
"Проблема есть, но у нас нет кризисной ситуации. Я хочу подчеркнуть, что это и благодаря поддержке Российской Федерации", — сказал он.
Пашинян был впечатлён оперативным реагированием Москвы на вопросы Армении и отметил, что это говорит о "важном партнёрстве".
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