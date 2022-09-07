Пашинян заявил, что в Армении нет кризисной ситуации благодаря поддержке России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме отметил, что стране удалось избежать экономического кризиса благодаря поддержке со стороны России.

"Проблема есть, но у нас нет кризисной ситуации. Я хочу подчеркнуть, что это и благодаря поддержке Российской Федерации", — сказал он.

Пашинян был впечатлён оперативным реагированием Москвы на вопросы Армении и отметил, что это говорит о "важном партнёрстве".