Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия является важным стратегическим партнёром Армении в сфере безопасности. По его мнению, особое внимание мировой общественности к Украине может привести к дестабилизации в регионе.
"Когда внимание всего мирового сообщества и, особенно, стратегического партнёра Армении в сфере безопасности — России — очень сконцентрировано на Украине, есть опасения, что это может привести к дестабилизации в регионе", — сказал он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Захват бойцами ВСУ села Высокополье в Херсонской области "ничего не даст". Оно переходило из рук в руки с марта.