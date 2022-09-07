Пашинян заявил, что Россия — стратегический партнёр Армении в сфере безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия является важным стратегическим партнёром Армении в сфере безопасности. По его мнению, особое внимание мировой общественности к Украине может привести к дестабилизации в регионе.

"Когда внимание всего мирового сообщества и, особенно, стратегического партнёра Армении в сфере безопасности — России — очень сконцентрировано на Украине, есть опасения, что это может привести к дестабилизации в регионе", — сказал он.