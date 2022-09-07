Путин: Запад зайдёт в тупик, так как заботится только о "золотом миллиарде"

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что страны коллективного Запада окажутся в тупике экономического и социального кризиса, поскольку руководство заботится только о "золотом миллиарде", а благополучие собственных граждан их не интересует.

После действий США, Британии и Евросоюза мир может столкнуться с непредсказуемыми последствиями, отметил президент.