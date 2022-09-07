Спикер Госдумы Володин призвал направить в Минобороны Эстонии психиатра

Председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил намерение Минобороны Эстонии готовиться к "оккупации" со стороны Москвы. По мнению депутата, работникам ведомства прибалтийской республики необходима психологическая помощь.

"Выход один: направить психиатра из России. В составе гуманитарной миссии", — сказал спикер парламента.

Как напомнил член ГД, представители эстонского министерства могут в мирное время готовиться к формированию партизанского движения, создать конспиративные квартиры и тайники с едой и снаряжением.