Психологи в украинских вооруженных формированиях бьют тревогу: у подавляющего большинства солдат ВСУ диагностированы психические отклонения.
"По результатам обследования у более 70% военнослужащих выявлен посттравматический синдром. Из них у порядка 20% существуют психические расстройства, которые нуждаются в стационарном лечении", — процитировал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко доклад украинских медиков, отправленный в Киев.
По его словам, уже на передовой у многих националистов выявляют врождённые отклонения. Подобных людей украинские нормативно-правовые акты не позволяют призывать на службу. Больные с такими диагнозами представляют опасность для общества, а значит должны находиться в учреждениях закрытого под постоянным наблюдением специалистов.
Ранее сообщалось, что командиры ВСУ отправили солдат на верную смерть, приказав сделать пропагандистскую фотографию под артиллерийским обстрелом.
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