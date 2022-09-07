Марочко: у 70 процентов боевиков ВСУ выявили психические отклонения

Психологи в украинских вооруженных формированиях бьют тревогу: у подавляющего большинства солдат ВСУ диагностированы психические отклонения.

"По результатам обследования у более 70% военнослужащих выявлен посттравматический синдром. Из них у порядка 20% существуют психические расстройства, которые нуждаются в стационарном лечении", — процитировал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко доклад украинских медиков, отправленный в Киев.

По его словам, уже на передовой у многих националистов выявляют врождённые отклонения. Подобных людей украинские нормативно-правовые акты не позволяют призывать на службу. Больные с такими диагнозами представляют опасность для общества, а значит должны находиться в учреждениях закрытого под постоянным наблюдением специалистов.

Ранее сообщалось, что командиры ВСУ отправили солдат на верную смерть, приказав сделать пропагандистскую фотографию под артиллерийским обстрелом.