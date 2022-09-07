Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что пандемию коронавирусной инфекции заменили новые вызовы, которые несут угрозу безопасности всего мира.
"Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его неприкрытые, агрессивные попытки навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле", — цитирует слова Путина РИА Новости.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Захват бойцами ВСУ села Высокополье в Херсонской области "ничего не даст". Оно переходило из рук в руки с марта.