Путин назвал санкционную лихорадку новым вызовом, несущим угрозу всему миру

Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что пандемию коронавирусной инфекции заменили новые вызовы, которые несут угрозу безопасности всего мира.

"Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его неприкрытые, агрессивные попытки навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле", — цитирует слова Путина РИА Новости.