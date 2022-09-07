Посол Денисов заявил, что предпосылок для военного альянса России и Китая нет

Российский посол Андрей Денисов отметил, что для создания военного союза Москвы и Пекина нет никаких предпосылок, передаёт РИА Новости. Несмотря на действия Запада, которые подталкивают Россию и Китай в "объятия" друг друга, к созданию двустороннего альянса страны не стремятся, заявил дипломат.