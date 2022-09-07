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Захарова: назначение Трасс премьером Британии — кризис британской демократии

Мир

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время Восточного экономического форума (ВЭФ) назвала назначение Лиз Трасс на пост премьер-министра кризисом британской демократии. Она отметила, что данный "результат" не имеет никакого отношения к выбору жителей Великобритании.

"Если владельцы магазина оформляют витрину именно таким способом, значит, они считают, что это лучшее, что у них есть на сегодняшний день среди ассортимента", — цитирует слова Захаровой ТАСС.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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