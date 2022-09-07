Захарова: назначение Трасс премьером Британии — кризис британской демократии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время Восточного экономического форума (ВЭФ) назвала назначение Лиз Трасс на пост премьер-министра кризисом британской демократии. Она отметила, что данный "результат" не имеет никакого отношения к выбору жителей Великобритании.

"Если владельцы магазина оформляют витрину именно таким способом, значит, они считают, что это лучшее, что у них есть на сегодняшний день среди ассортимента", — цитирует слова Захаровой ТАСС.