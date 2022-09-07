Захарова: МИД рассмотрит поручение Путина об отмене виз для иностранцев

Специалисты Министерства иностранных дел РФ оперативно проработают поручение российского лидера Владимира Путина о либерализации визового режима для иностранцев. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Во время Восточного экономического форума она подчеркнула: МИД РФ рассматривает все поручения, которые поступают от руководителя страны.

Захарова также напомнила, что ранее Путин выступил с инициативой отменить визы для въезда групп зарубежных туристов на территорию России.